Война с РФ отпугивает иностранных инвесторов Украины, о чем свидетельствует падение количества бизнесов, открытых иностранными гражданами. В прошлом году в нашей стране появились таких 1109 новых компаний – почти на четверть меньше, чем в 2023-м, пишет «НБН» со ссылкой на Опендатбот.

В 2024 году в Украине открыли собственное дело граждане 78 государств, чаще всего граждане Турции (201 бизнес), Польши (90), США (89), ФРГ (55) и Израиля (49). Большинство новых бизнесов связаны с оптовой торговлей, компьютерным программированием и операциями с недвижимостью.

Почти 50% предприятий с иностранными владельцами были зарегистрированы в Киеве, меньше – на Львовщине и Одесчине. В каждой из остальных областей зарегистрировано меньше сотни иностранных бизнесов.

Напомним, что издание StartJob рассказало об амбициозном стартапе Colossal Biosciences в США.

Ранее эксперт перечислил факторы, которые вскоре спровоцируют дефицит кадров на украинском рынке труда.