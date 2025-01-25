Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению президента инвестиционной группы «УНИВЕР» Тараса Козака, применение такого инструмента НБУ, ранее продемонстрировало некоторую эффективность в период прошлогоднего всплеска инфляции.

Исходя из слов Козака, в течение прошлого года, потребительские цены (на товары/услуги) подросли на 12 процентов, потому поднятие учетной ставки несколько оправдано.

Впрочем, инвестор полагает, что ключевыми причинами колоссальной инфляции в Украине являются не только монетарные факторы, которые регулирует НБН, но и резкое подорожание продуктов питания/овощей (на фоне низкого урожая-2024), рост заработных плат (вызван конкуренцией за рабочие кадры), а также проблемы со стабильностью энергоснабжения, усложняющие производственные процессы.

Кроме того, замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило добавил — поднятие НБУ учетной ставки не окажет слишком заметного положительного воздействия на инфляцию, так как цены продолжат расти вследствие перманентного увеличения расходов на ликвидацию последствий атак РФ.

Речь идет о восстановлении объектов бизнес-сектора и гражданской инфраструктуры и обеспечении поставок электричества (многим предприятиям приходится использовать генераторы/альтернативные источники энергии), что провоцирует выделение большего объема средств на производство и обслуживание мощностей, и, так или иначе, вызывает рост себестоимости продукции, тем самым ускоряя инфляцию.

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, в какие месяцы 2025 года ожидается замедление темпа инфляции.