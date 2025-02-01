Как информирует «НБН» со ссылкой на январский «Инфляционный отчет», обнародованный на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), размер реальных зарплат украинцев в течение 2024 года поднялся более, чем на 14 процентов.

В частности, с 3 квартала 2024 года, динамика роста реальных зарплат превысила довоенные показатели в большей части секторов экономики, достигнув отметки в 14,2 процента, однако в 4 квартале темп повышения снизился до менее значимого уровня, как вследствие влияния инфляции, так и меньшей нехватки «рабочей силы».

В соответствии с оцениванием банка-регулятора (НБУ), на протяжении 2024 года номинальная заработная плата подросла на 22 процента, а реальная, учитывающая индекс инфляции, — на 14,4 процента.

При этом, аналитики НБУ полагают — в 2025 году номинальная зарплата украинцев вырастет на 16,7 процента (согласно предыдущему прогнозу — на 16 процентом), а реальная — на 3,8 процента (вместо 6,5 процента). Таким образом, размер усредненной зарплаты в текущем году достигнет 24 800 гривен.

Кроме того, в НБУ уверены — со следующего, 2026 года, уровень номинальной зарплаты вырастет на 10,6 процента, реальной — на 4,2 процента, а в 2027 году — на 8 процентов и 3 процента соответственно.

Ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, отразится ли повышение учетной ставки НБУ на темпе инфляции.