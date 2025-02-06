Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Пенсионного фонда Украины (ПФУ), для зачисления одного полного месяца стажа, размер добровольного взноса должен равняться минимальной установленной сумме.

В частности, сумма минимального страхового взноса (за полноценный месяц стажа) рассчитывается на основе официальной «минималки»: в соответствии с договором о добровольном участии в пенсионной программе, гражданин, который рассчитывает на начисление государственного возрастного пособия по нетрудоспособности (пенсии), должен внести не менее 1 760 гривен (8 000 гривен умножаются на 22 процента, где 8 000 гривен — являются той самой минимальной зарплатой или же «минималкой»).

Кроме того, особам, намеренным в течение 2025 года не прекращать выплату добровольных взносов, предназначенных для зачисления в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в рамках упрощенного механизма (посредством web-портала э-услуг ПФУ), вовсе не обязательно перезаключать договоренности об уплате страховых взносов (в э-форме), так как срок действия подобных соглашений продлен до 31 декабря текущего года.

Ранее мы писали о том, что ПФУ демонстрировал, в каких регионах Украины самые высокие и низкие пенсии.