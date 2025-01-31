Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, размещенную на официальном онлайн-ресурсе социально-пенсионного ведомства Украины (ПФУ), наиболее достойные выплаты во возрастной утрате нетрудоспособности получают пожилые киевляне — 8, 017,65 гривны.

В остальном, размер пособий по регионам распределился нижеуказанным образом в нисходящем порядке:

престарелым жителям Донецкой области, в среднем, государство ежемесячно начисляет по 7 168,22 гривны;

Луганской области — по 6 694,19 гривны;

Днепропетровской области — по 6 471,11 гривны;

Киевской области — по 6 095,9 гривны;

Запорожской области — по 6 080,4 гривны;

Харьковской области — по 5 824,72 гривны;

Полтавской области — по 5 703,3 гривны;

Одесской области — по 5 628,23 гривны;

Николаевской области — по 5 547,98 гривны;

Черниговской области — по 5 377,66 гривны;

Житомирской области — по 5 339,43 гривны;

Львовской области — по 5 303,3 гривны;

Сумской области — по 5 299,81 гривны;

Кировоградской области — по 5 234,81 гривны;

Ровенской области — по 5 159,85 гривны;

Черкасской области — по 5 126,71 гривны;

Волынской области — по 5 090,08 гривны;

Винницкой области — по 5 038,34 гривны;

Хмельницкой области — по 4 996,15 гривны;

Ивано-Франковской области — по 4 995,4 гривны;

Херсонской области — по 4 968,02 гривны;

Закарпатской области — по 4 727,14 гривны;

Черновицкой области — по 4 648,04 гривны;

Тернопольской области — по 4 484,69 гривны.

Фото — pfu.gov.ua

Ранее мы писали о том, что ПФУ показывал, какой процент украинцев получает пенсию более 10 000 гривен.