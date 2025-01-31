Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, размещенную на официальном онлайн-ресурсе социально-пенсионного ведомства Украины (ПФУ), наиболее достойные выплаты во возрастной утрате нетрудоспособности получают пожилые киевляне — 8, 017,65 гривны.
В остальном, размер пособий по регионам распределился нижеуказанным образом в нисходящем порядке:
- престарелым жителям Донецкой области, в среднем, государство ежемесячно начисляет по 7 168,22 гривны;
- Луганской области — по 6 694,19 гривны;
- Днепропетровской области — по 6 471,11 гривны;
- Киевской области — по 6 095,9 гривны;
- Запорожской области — по 6 080,4 гривны;
- Харьковской области — по 5 824,72 гривны;
- Полтавской области — по 5 703,3 гривны;
- Одесской области — по 5 628,23 гривны;
- Николаевской области — по 5 547,98 гривны;
- Черниговской области — по 5 377,66 гривны;
- Житомирской области — по 5 339,43 гривны;
- Львовской области — по 5 303,3 гривны;
- Сумской области — по 5 299,81 гривны;
- Кировоградской области — по 5 234,81 гривны;
- Ровенской области — по 5 159,85 гривны;
- Черкасской области — по 5 126,71 гривны;
- Волынской области — по 5 090,08 гривны;
- Винницкой области — по 5 038,34 гривны;
- Хмельницкой области — по 4 996,15 гривны;
- Ивано-Франковской области — по 4 995,4 гривны;
- Херсонской области — по 4 968,02 гривны;
- Закарпатской области — по 4 727,14 гривны;
- Черновицкой области — по 4 648,04 гривны;
- Тернопольской области — по 4 484,69 гривны.
Ранее мы писали о том, что ПФУ показывал, какой процент украинцев получает пенсию более 10 000 гривен.
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