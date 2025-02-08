Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Дениса Шмыгаля, на начало весны текущего года (с 1 марта), запланировано осуществление индексации пенсионных пособий, однако не все пожилые украинцы смогут рассчитывать на ожидаемое повышение, поскольку существуют определенные критерии перерасчета сумм.

Исходя из слов Шмыгаля, процедура корректировки размера пенсий пройдет в автоматическом порядке, без необходимости личного обращения в ПФУ. Кроме того, мартовская индексация, в приоритете, нацелена на «осовременивание» устаревших пенсий, поэтому тех, кто вышел на «заслуженный отдых» в течение последних нескольких лет, повышение не коснется.

Также, определенная часть граждан может не заметить индексации, так как подобное поднятие размера пособий затрагивает лишь базовую часть пенсии, и рассчитывается в соответствии с формулой, не берущей во внимание любые доплаты/надбавки.

В частности, индексация пенсий основывается на прибавлении к основе госпомощи 50 процентов от индекса общегодовой инфляции и 50 процентов от усредненного роста зарплат (за последние 3 года), что позволяет компенсировать понижение покупательской способности «возрастных» выплат.

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