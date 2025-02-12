Как информирует «НБН» со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстата), уровень потребительских цен на внутреннем рынке нашей страны на протяжении января вырос на 1,2 процента.

В соответствии с аналитическим материалом статистического ведомства, темп инфляции возрос до максимума, если не учитывать май 2023 года (15,3 процента), составив в прошлом месяце 12,9 процента (в декабре 2024 года — 12 процентов).

В соответствии с данными Госстата, ряд продуктов питания и безалкогольных напитков, только в течение минувших 12 месяцев, подорожал на 14,3 процента.

Наименее доступными стали различные типы овощей (цены подросли на 33,9 процента) и обычное сливочное масло — удорожало на 33,9 процента. При этом, куриные яйца, после резкого подорожания в конце 2024 года, немного подешевели — на 5,1 процента.

Кроме того, в результате повышения размера акцизных сбором, стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 14,2 процента.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, в какие месяцы 2025 года ожидается замедление темпа инфляции.