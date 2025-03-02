Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от Тараса Лесового, являющегося начальником казначейского департамента «Глобус-Банка», прозвучал прогноз — с понедельника (3 марта) по воскресенье (9 марта), обстановка на валютном рынке останется в состоянии переменного «затишья», то есть на «приемлемом уровне».

Исходя из слов Лесового, главные характеристики внутреннего рынка Украины со следующей недели, сохранятся такими:

диапазон допустимого валютного варьирования составит — от 41,6 до 42,2 гривны/доллар и от 43,5 до 45 гривен/евро (в межбанковском секторе), а также абсолютно идентичные показатели при реализации валюты за наличку (в «обменниках»);

усредненное различие курсовых ставок межбанковского и наличного рынка составит 0 (нуль) гривен;

предполагаемые 7-дневные курсовые колебания — в рамках от 1 до 1,5 процента (если основываться на стартовом курсе понедельника).

Банкир подвел итог:

…Баланс между спросом и предложением, активное участие Нацбанка сделают невозможным любые непредсказуемые и стремительные валютные изменения.

Ранее мы писали о том, что инвесторы отвечали, будет ли расти курс доллара к национальной валюте в течение ближайшего времени.