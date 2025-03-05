Как информирует «НБН» со ссылкой на данные еженедельного обзора, проведенного инвестиционной компанией ICU, падение курса доллара в последние дни является временным и ситуативным.

В частности, вскоре банк-регулятор (НБУ) возобновит девальвацию гривны, поскольку возникла необходимость провести оплату налогов на фоне увеличения объема предложений валюты от компаний-экспортеров в конце прошлого месяца.

Кроме того, нехватка американской валюты на рынке менее заметна, и это не помешало Нацбанку «укрепить» официальный курс гривны до нового рекорда 2025 года. Благодаря такой минимизации дефицита валюты, банк-регулятор в течение прошлой недели понизил объемы вливаний/интервенций на 38 процентов, однако недостаток все еще значительный, — на уровне 742 млн долларов.

В ICU добавили, что ожидают менее позитивного развития ситуации:

…В ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 гривен/доллар до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному.

Фото — icu.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что экономист спрогнозировал, повлияет ли переход НБУ с евро на доллар на курс иностранных валют.