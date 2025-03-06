Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, обнародованное в официальном Telegram-канале Министерства экономики Украины, на данный момент, процесс перечисления средств «Национального кэшбэка» за декабрь-январь находится в обработке.

В Минэкономики понимают важность такого типа финансовой поддержки (деньги поступают на спецкарту, с которой нельзя снять наличку, но можно оплатить на «коммуналку», а также медицинские, транспортные, страхование и прочие услуги), и уведомляют — выплаты состоятся вскоре, и в полном объеме: 3,4 млн украинцев гарантированно получат 714 млн грн «Нацкэшбэка» за прошлые месяцы.

В частности, Кабмин уже успел выделить весь объем необходимых средств, но на проведение операционных процессов потребовалось больше времени, чем предполагалось. Информация, касающаяся точной даты зачисления средств, будет обнародована на онлайн-ресурсе госпрограммы по указанной гиперссылке.

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