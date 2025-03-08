Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал проекта EastFruit, с приходом выходных, отечественные аграрии начали корректировать ранее установленные цены на имеющеюся партии сельхозпродукции в меньшую сторону, вопреки истощению запасов картофеля в овощехранилищах.

В частности, 7 днями ранее, закупочная стоимость корнеплода надлежащего качества в Украине зачастую доходила до 30 гривен/килограмм, однако сейчас, она формируется в диапазоне от 18 до 28 гривен/килограмм, что, усреднено, на 10 процентов ниже, чем наблюдалось в конце прошлой рабочей недели.

Впрочем, на текущий момент цена картофеля, в среднем, на 18 процентов выше, чем была в начале марта прошлого года. Также, некоторые производители уверены — нисходящая ценовая динамика в указанном секторе — явление кратковременное, так как на рынке ощущается нехватка качественной продукции, а объемы запасенного картофеля в агрохозяйствах, у населения, и у коммерческих сельхозпроизводителей, не прекращает резко сокращаться.

Фото — east-fruit.com

В соответствии с данными портала «Минфин», стоимость данного корнеплода в супермаркетах Украины выглядит так:

Фото — minfin.com.ua

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