Как информирует «НБН» со ссылкой на данные аналитического проекта EastFruit, крайне низкий уровень спроса на картофель в нашей стране, заставляет агропроизводителей постепенно понижать отпускную/оптовую стоимость овоща.
Ключевые причины, которые вскоре спровоцируют падение цен на картофель:
- значительное увеличение объема некондиционной продукции на внутреннем рынке;
- активная распродажа этой разновидности продукции из овощехранилищ (необходимо освободить место перед началом полевых работ), на фоне стремительного ухудшения качества корнеплода после прихода теплых погодных условий в Украину.
В частности, сейчас украинский корнеплод предлагается к реализации по стоимости в диапазоне от 16 до 26 гривен/килограмм, что, усреднено, на 12 процентов меньше, чем фиксировалось в конце минувшей недели.
В соответствии с данными портала «Минфин», стоимость картофеля в супермаркетах Украины:
Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате Украины сообщали, какие продукты подорожают до 20 процентов в ближайшие месяцы.
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