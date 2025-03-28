Как информирует «НБН» со ссылкой на данные аналитического проекта EastFruit, крайне низкий уровень спроса на картофель в нашей стране, заставляет агропроизводителей постепенно понижать отпускную/оптовую стоимость овоща.

Ключевые причины, которые вскоре спровоцируют падение цен на картофель:

значительное увеличение объема некондиционной продукции на внутреннем рынке;

активная распродажа этой разновидности продукции из овощехранилищ (необходимо освободить место перед началом полевых работ), на фоне стремительного ухудшения качества корнеплода после прихода теплых погодных условий в Украину.

В частности, сейчас украинский корнеплод предлагается к реализации по стоимости в диапазоне от 16 до 26 гривен/килограмм, что, усреднено, на 12 процентов меньше, чем фиксировалось в конце минувшей недели.

В соответствии с данными портала «Минфин», стоимость картофеля в супермаркетах Украины:

Фото — minfin.com.ua

Фото — minfin.com.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате Украины сообщали, какие продукты подорожают до 20 процентов в ближайшие месяцы.