Как информирует «НБН» со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстата), оптовые цены отечественных компаний, изготавливающих промтовары, за год подросли на 37 процентов (для внутреннего рынка — на 40 процентов, для внешнего — на 15,9 процента).

В соответствии с данными указанной статистической госструктуры, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, цены увеличились на 20,2 процента (для Украины — на 18 процентов, для вывоза за пределы государства — на 29,1 процента), и речь идет о:

молокопродуктах — на 21,2 процента (для внутреннего рынка — на 21,4 процента);

хлебе, хлебобулочных и мучных изделиях — на 15,8 процента, (для внутреннего рынка — на 16,4 процента);

мясе и полуфабрикатах/изделиях из него — на 10,2 процента (для внутреннего рынка — на 12 процентов);

безалкогольных напитках — на 8,5 процента (для внутреннего рынка — на 8,6 процента);

сахарном песке/рафинаде — минус 1,5 процента (для внутреннего рынка — плюс на 0,4 процента).

Ранее мы писали о том, что аналитики перечисляли продукты, которые резко подорожали в течение марта.