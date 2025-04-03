Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал портала «Минфин» цены на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый, моркови и свеклу показывают неоднозначную динамику, если провести сравнение с показателями прошлого месяца.

Стоимость капусты молодой «просела» с мартовских 101,54 гривны/килограмм, до 80,46 гривны/килограмм (минус 21 процент). Белокочанный сорт капусты также несущественно подешевел — с 50,83 гривны/килограмм до 50,32 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Белая разновидность лука стала доступнее — его стоимость уменьшилась со 101 гривны/килограмм до 99 гривен/килограмм. Репчатый тип лука подорожал незначительно — с 15,46 гривны/килограмм до 16,03 гривны/килограмм, а фиолетовый/синий гораздо заметнее — с 46 гривен/килограмм до 54,9 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Прошлогодний картофель отметился минимальным ростом стоимости — с 32,6 гривны/килограмм до 32,67 гривны/килограмм, корнеплод нового урожая подорожал с 41,39 гривны/килограмм до 42,6 гривны/килограмм, а розовый сорт удерживает ценник в 37,64 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Морковь прошлого урожая незначительно удорожала — с 42,11 гривны/килограмм до 42,07 гривны/килограмм, а цены на свеклу подросли на 9,3 процента — с 26,97 гривны/килограмм до 29,47 гривны/килограмм.

Фото — minfin.com.ua

Фото — minfin.com.ua

Таким образом, стоимость апрельского «борщевого набора» достигла 170,56 гривны, что на 1,5 процента больше, чем фиксировалось в марте.

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