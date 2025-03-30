Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Медиацентр-Украина», от зампредседателя «Всеукраинского аграрного совета» Дениса Марчука прозвучало заявление — с учетом вышеописанного темпа инфляции и ряда факторов, прямо влияющих формирование стоимости продуктов, снижения цен в преддверии Пасхальных праздников, увы, ожидать не стоит.

Исходя из слов Марчука, указанные причины формируют себестоимость продукции, которая затем, по завышенным розничным ценам, появляется на полках магазинов. Кроме того, вследствие непрекращающейся войны, логистическая цепочка утратила некоторые составляющие соединения, потому доставка, — «продолжает оставаться достаточно дорогой».

Также, в бизнес-секторе растут расходы на топливо, идентичная тенденция касается зарплат, так как необходимо не допустить ухода оставшегося персонала «в условиях мобилизации», что, итоге, провоцирует повышение себестоимости продукции.

Марчук резюмировал:

…Мы не будем видеть снижение цен. Особенно, перед Пасхальными праздниками, когда будет повышаться спрос на ту или иную продукцию.

Ранее мы писали о том, что в Госстате Украины сообщали, какие продукты подорожают до 20 процентов в ближайшее время.