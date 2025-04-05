Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Кабмин обновил ряд правил, в соответствии с которыми гражданам засчитывали определенный период стажа за ведение предпринимательской деятельности.

В частности, теперь законодательством предусматривается — если особа осуществляла предпринимательскую деятельность (являлась ФЛП — физлицом-предпринимателем) до 1 января 2004 года, то подобную активность необходимо обосновать официально, предоставив надлежащие документы. Такой подход касается и деятельности с использованием торгового спецпатента.

Таким образом, ПФУ следует предоставить:

оригинал/копию специального торгового патента;

документацию, подтверждающую покупку указанного патента (речь идет о платежных поручениях, банковских квитанциях, или справках, с вписанными данными о почтовом переводе).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НКРЭКУ объясняли, могут ли пенсионеры не платить за доставку газа.