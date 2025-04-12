Как информирует «НБН» со ссылкой на ежеквартальный аналитический обзор рынка недвижимости сервиса ЛУН, цены на аренду квартир различной планировки уменьшились в диапазоне от 3 до 12 процентов в разных областях Украины, если провести сравнение с полугодичным периодом.

В частности, столица остается самым дорогим городом для аренды, но стоимость аренды однокомнатной квартиры стала доступнее, просев на 3 процента за полгода, и теперь достигла 17 000 гривен в месяц. При этом, цена съема 2-комнатной квартиры в Киеве подросла на 4 процента (до 27 000 гривен), что свидетельствует о стабильности спроса на такой тип квартир.

Впрочем, Львов и Ужгород также не могут обрадовать существенным снижением цен на аренду жилья: в первом городе съем однокомнатной квартиры обойдется в 16 700 гривен в месяц, а во втором — в 18 200 гривен в месяц.

В целом инфографика, на которой можно рассмотреть варьирование стоимости аренды в зависимости от разновидности квартиры (от однокомнатной до трехкомнатной) и региона, выглядит нижеуказанным образом:

Фото — lun.ua

Фото — lun.ua

Фото — lun.ua

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