Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал портала ASAP Agri, на протяжении прошлой недели, украинская кукуруза, предназначенная для отправки за границу, стабильно росла в цене благодаря интенсивности спроса со стороны Турции.

Помимо «турецкого фактора», повлиявшего на стоимость кукурузы, динамика увеличения цен была спровоцирована большим объемом экспорта этой агрокультуры в отдельные страны Азиатского региона.

Впрочем, аналитики прогнозируют — стоимость кукурузы может стабилизироваться в краткосрочной перспективе, поскольку импортная квота со сниженной пошлиной, установленная в пределах 1 млн тонн, практически исчерпана (остаток — 12 000 тонн), — за два месяца до истечения запланированного срока.

Следует отметить, что по состоянию на четверг, 1 мая, одна тонна кукурузы в нашей стране, стоит, усреднено, 10 251 гривну, что является наиболее высоким показателем, зафиксированным в течение последней недели:

Фото — tripoli.land

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