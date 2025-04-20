Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление первого заместителя главы Министерства аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в Украине началось постепенное падение цен на куриные яйца.

Исходя из слов Высоцкого, согласно обновленным официальным данным отечественного статистического ведомства, «тренд на снижение» стоимости указанной продукции не прекращается: усредненная стоимость десятка нефасованных яиц достигла уровня в 54,91 гривны, то есть в течение недели ценник уменьшился на 5 процентов.

Чиновник добавил, что вышеописанная тенденция связана с рядом факторов:

увеличились объемы производства яиц не только аграриями, но и населением;

наступили теплые погодные условия (куры лучше несутся).

По мнению Высоцкого, такие предпосылки положительно отразятся на урегулировании цен, и, в принципе, подобный актуальный тренд сохранится до наступления лета, — «на сегодня никаких угроз дефицита наличия украинского яйца» для отечественного потребителя нет.

По статистике Минагрополитики, стоимость яиц колебалась нижеуказанным образом:

в конце марта текущего года — 60,85 гривны/десяток;

в начале апреля текущего года — 60,44 гривны/десяток (минус 0,7 процента);

со второй декады апреля текущего года — 57,68 гривны/десяток (минус 4,6 процента).

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