Епифаний в интервью изданию «Радио Свобода» напомнил украинцам, что православная церковь изначально дала понять, что она не против вакцинации украинских граждан от опасного вируса.

Митрополит Киевский и всея Украины призвал украинцев не поддаваться на манипуляции и не верить мифам о прививках от коронавирусной инфекции, сообщает «НБН».

Глава украинской церкви напомнил, что вакцинацию осуществляли всегда, поскольку болезни существовали и до пандемии коронавируса.

Епифаний добавил, что в церкви препараты для прививок от COVID-19 считают лекарством, которое сохраняет здоровье, поэтому он не видит никаких причин отказываться от них.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что каждый вправе решать для себя, что ему необходимо, добавив, что во время пандемии защититься от инфицирования коронавирусом можно только благодаря вакцине.

Ранее Епифаний сообщил о намерении церкви ослабить или отменить Рождественский пост в дни празднования Нового года.