О том, что с 2023-го года в Православной церкви Украины, после смены текущего календаря на Григорианское летоисчисления, Рождество Христово переносится на иную дату, как и прочие значимые для православных праздники, пишет «НБН», ссылаясь на результаты голосования 40-ка епископов на Архиерейском соборе, опубликованные в Telegram-канале «Суспильного».

В частности, вследствие вышеописанного решения, Рождество Христово перенесено на 25-е декабря, а не 7-е января, как было ранее. Кроме того, сместят и аналогичные праздники: Покров Пресвятой Богородицы — на 1-е октября, Крещение Господне — на 6-е января и День святителя Николая — на 6-е декабря. Однако, указанные изменения не коснутся Пасхи и Дня Святой Троицы.

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