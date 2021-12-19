Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает, что при начале полномасштабных военных действий России на территории Украины, главной мишенью для санкционного удара Запада должен стать лично глава российского государства Владимир Путин.

В то же время западные страны должны приложить все усилия, чтобы не допустить эскалации РФ на украинской границе, сообщает «НБН» со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

Ламбрехт заявила, что прямо сейчас Запад должен нацелиться на российского президента и его окружения. Жесткие санкции, по ее словам, должны коснуться всех виновных в агрессии против Украины.

Кроме того, сейчас Германия заявила о том, что она откладывает сертификацию газовой магистрали Российской Федерации «Северный поток-2», дав понять, что в первой половине следующего года она не будет поднимать этот вопрос.

Ранее вероятность масштабного наступления России на Украину оценили в Вашингтоне. Советник Байдена Салливан заявил о том, что Путин сейчас не готов начать большую войну на украинской территории. При этом США продолжат наблюдать за ситуацией у границ Украины.