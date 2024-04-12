Руководитель оборонного ведомства ФРГ сравнил войну РФ против Украины с оккупацией Чехословакии во время Второй мировой войны, а главу Кремля – с диктатором нацистской Германии, пишет «НБН» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам министра, европейские страны должны готовиться к широкомасштабному нападению российских войск, ведь Путин дал понять, что Украина не является его конечной целью. Писториус подчеркнул, что российский лидер заявил об этом, как в своем время Гитлер говорил, что он не остановится.

Представитель Берлина добавил, что в нынешней ситуации Европе нужно сделать выбор – либо она готовится к реальной угрозе со стороны Российской Федерации, либо облегчает задачу кремлевскому диктатору.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал лидеров стран-членов Североатлантического Альянса готовить свои вооруженные силы к конфликту с РФ.