О том, что государство-террорист приступило к интенсивной вербовке на войну против Украины женщин-«зэчек», стремясь отыскать еще один источник пополнения израсходованного человеческого ресурса в исправительных колониях, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, агитационные бригады, направленные оборонным ведомством страны-агрессора в российские пенитенциарные учреждения, прежде всего стараются отыскать согласных «поработать» медиками или снайперами, а при особом желании — «мясом» в штурмовых отрядах. За согласие на участие в захватнической войне, заключенным женщинам традиционно предлагают деньги и «возможность» вернуться домой.

Следует отметить, что осужденные женщины соглашаются на вышеописанные условия, поскольку эти попавшие в «сети пропаганды» жертвы, верят в свое возвращение домой живыми.

В ЦНС резюмировали:

Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация, и многие из них, вместо свободы, попадут в ад.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о нюансах «скрытой мобилизации», которую РФ усилила для вербовки 300 000 человек.