В разговоре с журналистами издания Neue Zürcher Zeitung бывший глава украинского государство Петр Порошенко заявил о том, что нынешнее руководство Украины начало репрессии против политических оппонентов.

Интервью швейцарскому СМИ экс-президент дал в Варшаве, куда он отправился по приглашению польского Сената, сообщает «НБН» со ссылкой на «5 канал».

Издание отмечает, что обвинения в адрес главы партии «Европейская солидарность» выдвинули именно сейчас не случайно, ведь было известно, что политик будет находиться в польской столице.

Журналисты Neue Zürcher Zeitung пишут о том, что Зеленский надеется на то, что нардеп останется за границей или вернется в Украину, где отправится за решетку на долгий срок.

В материале сказано, что украинское руководство начало репрессии против оппонента Зеленского в то время, как в первую очередь необходимо выступить общим фронтом против агрессии Российской Федерации.

Издание уверяет, что Зеленский начал репрессии против Порошенко именно сейчас, в период российской эскалации, поскольку не воспринимает серьезно угрозу военного вторжения РФ.

По словам Порошенко, такие действия президента Украины говорят о его намерении атаковать самую сильную партию оппозиции. Ранее Яценюк назвал уголовное дело в отношении Порошенко ошибкой и предрек Зеленскому непоправимые последствия ареста оппозиционного политика.