Политолог РФ Андрей Пионтковский обратил внимание на заявления министра обороны России Сергея Шойгу. Военный сообщил о том, что якобы Соединенные Штаты Америки устраивают огневые точки в жилых домах Донбасса и завезли на эту территорию химическое оружие.

По мнению эксперта, такое высказывание из Минобороны РФ свидетельствует о том, что Москва готовит провокации на востоке Украины, чтобы обвинить в произошедшем Вашингтон.

Пионтковский предполагает, что с этой целью российские военные могут нанести ракетные удары по украинской территории, информирует «НБН» со ссылкой на Espreso.TV.

Политолог не сомневается, что Россия ведет себя нагло из-за недостаточно жесткой реакции администрации Байдена. По словам эксперта, США совершают ошибку намереваясь обсудить с Кремлем «гарантии безопасности», которые содержат ультиматум России по НАТО.

Аналитик подчеркнул, что невнятные ответы американского лидера поощряют российскую агрессию, однако такая позиция президента США вызовет сопротивление конгрессменов и средств массовой информации.

Ранее Портников объяснил, что Путин не откажется от своих планов по Украине и отвод войск РФ от украинских границ – видимость деэскалации для США.