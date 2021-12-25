В своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Виталий Портников обратил внимание на то, что РФ решила отвести 10 000 своих военных сразу после сигналов руководства США о том, что переговоры о «гарантиях безопасности» начнутся лишь тогда, когда Кремль снизит напряжение у границ Украины.

По мнению журналиста, отвод небольшого количества военнослужащих из 100 000 солдат у границ Украины, по сути, ничего не решает, вероятно таким образом Москва создает видимость деэскалации, сообщает «НБН».

Портников убежден, что такой шаг российского руководства – ответ на желание Вашингтона. Позиция американских властей стала холодным душем для главы РФ, и он решил создать имитацию отвода войск. В то же время в Москве одобрили переговоры с Киевом на уровне администраций президентов.

Эксперт предполагает, что российская сторона может заманить президента Зеленского в ловушку, если переговоры с Соединенными Штатами Америки не дадут результатов. Таким образом Кремль попытается выставить главу Украины предателем и ухудшить ситуацию в соседнем государстве, чтобы облегчить захват территорий.

Портников напомнил, что Вашингтон не принимает планы РФ по разделу Европы на сферы влияния. В Москве добиваются от Запада уступок по Украине и другим странам-участницам Советского Союза, который находился под влиянием России.

Журналист предполагает, что до февраля следующего года, когда предположительно начнется вторжение РФ, глава Кремля будет запугивать Запад и Зеленского.

Ранее Портников объяснил, почему санкции Запада не коснутся Путина и его близкого окружения.