Главная цель главы Российской Федерации Владимира Путина – подчинить себе Украину и для ее достижения президент РФ постоянно меняет стратегию.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Политический эксперт отмечает, что будет прекрасно, если главу страны-агрессора заставят капитулировать мирными средствами, потому что в противном случае он начнет военные действия.

Пионтковский напомнил, что у Путина спрашивали прямо готов ли он отдать приказ открыть стрельбу по украинским гражданам. Политолог объяснил, что фактически глава России утвердительно ответил на этот вопрос, поскольку из его уст не прозвучал ответ «нет».

Путин ушел от ответа, переведя стрелки на украинцев, которые якобы сами обстреливают жителей Донбасса. Российский лидер добавил, что он должен защищать своих людей, тем более граждан его страны.

Эксперт обратил внимание, что на последней пресс-конференции глава Кремля более резко, чем обычно высказывался об Украине за все годы его президентства.

Ранее Пионтковский сообщил о том, что ложь Шойгу о США на Донбассе – сигнал Украине о том, что россияне готовят военные провокации на востоке страны.