Российский политический эксперт Валерий Соловей в преддверии Нового года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что Кремль немонолитен и состоит из враждующих группировок, ожидающих ослабление влияния действующего президента.

По его мнению, сейчас в России откладывается транзит власти, поскольку «вождь» все еще силен, информирует «НБН».

Соловей подчеркнул, что сейчас Путин по-прежнему контролирует все ключевые решения и, по сути, под ничего не может произойти без его ведома. В то же время в Кремле могут существовать враждующие группировки, которые ждут, когда президент России ослабнет.

Политолог напомнил, что ранее Путин обещал своему окружению запустить транзит власти, но до сих пор так и не начал этот процесс.

По мнению эксперта, сейчас они ищут способ, при котором сохранится основание системы, однако конституционный дизайн будет изменен. При этом будут попытки наладить отношения с миром.

Ранее бывший депутат Государственной Думы рассказал о геополитических амбициях Путина. По его словам, главу Российской Федерации интересует ряд стран помимо Украины.