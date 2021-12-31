Об этом Илья Пономарев заявил в студии телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев считает, что интересы Путина ограничиваются соседними странами, которые входили в состав СССР – Украиной, Республикой Беларуси и Молдовой.

«Не думаю, что на самом деле у Путина, есть очень большие геополитические амбиции. Думаю, что они ограничиваются бывшими республиками СССР… Не думаю, что туда входят страны Балтии, он прежде всего интересуется Беларусью, Украиной и может быть Молдовой. Думаю, что на этом он вполне себе ограничивает… Центральная Азия – никто и никогда не захочет их назад «присоединять», это было бы непопулярно внутри России», — сказал Пономарев.

По словам российского оппозиционера, главная амбиция Путина заключается в том, чтобы «собрать» в один союз славянские народы.

«У него, конечно, есть амбиция собрать славянские народы. Потому, что в России большинство воспринимают это, как чистое недоразумение. Рядовой россиянин не понимает, почему мы в разных странах. С Украиной не получается, но Беларусь зато лежит практически готовая. И думаю, что одна из тех вещей, которую Путин хочет добиться в разговорах с Байденом, это отходной маневр, «мы тогда Беларусь заберем»», — сказал Пономарев.

Ранее мы сообщали, что Пономарев рассказал, какие территории могут первыми отделиться от РФ.