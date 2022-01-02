Украинский журналист Виталий Портников опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором высказался о переговорах Зеленского и Байдена в телефонном формате.

По мнению Портникова, беседа главы Украины с лидером американцев может закончится совсем не так, как того ожидают в Киеве, информирует «НБН».

Журналиста настораживает, что после переговоров с главой РФ Владимиром Путиным у представителя Вашингтона появилась необходимость связаться с украинским лидером.

Портников предполагает, что в разговоре Байдена с Путиным было что-то важное, которое скорее всего прозвучало из уст главы Кремля, инициировавшего встречу. Вероятно, президент РФ озвучил Байдену предложения, которые имеют вес для США.

Журналист добавил, что американский лидер не хочет повторение сценария Афганистана, кроме того ему не хочется втягивать свою страну в новые военные действия на востоке Европы.

В свою очередь Путин добивается компромиссов от Запада, которые помогут ему добиться дестабилизации и усиления пророссийского влияния в Украине.

В связи с этим, по словам журналиста, Вашингтон может предложить украинскому руководству пойти на уступки Москве ради снижения напряженности. Портников не исключает, что Байден может неформально пообещать президенту РФ, что Украина не будет интегрирована в НАТО.

Ранее журналист объяснил, зачем на самом деле Путин отводит своих военных от украинских границ.