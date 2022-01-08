В своем Telegram-канале «Кушетка доктора Арестовича» советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о том, как качественно сыграло российское руководство, провернув «второй Крым» в Казахстане.

Он рассказал, что власти Российской Федерации всего за трое суток операции добились своего в нескольких направлениях: «растворили» государственность в Казахстане, «выбили» его из нефтяного сектора, взяли под контроль конкурентов на рынке зерна, нефти и урана в стране и втянули в военную операцию Беларусь, пишет «НБН».

Москва «разорвала» турецкий проект «Великого Турана» и сделала так, чтобы китайский «Новый шелковый путь» напрямую зависел от российского руководства. Также за счет событий в Казахстане Кремль дискредитировал майданные формы протеста в Российской Федерации.

Арестович отметил, что в России готовили операцию в Казахстане, пока весь западный мир делал все, чтобы отразить агрессию РФ в отношении Украины. В результате Москва «парализовала» КНР, поскольку в стране уже в феврале стартуют Олимпийские игры, и сделала так, чтобы Турция упустила ситуацию в Казахстане. Также за бортом событий с подачи Кремля остался Запад.

По мнению советника главы ОП, операция РФ в Казахстане – сигнал о том, что в России боятся украинцев, поэтому Москва будет давить на Киев с помощью Запада, чтобы вынудить украинское руководство согласиться на выполнение условий «Минска» в трактовке Кремля. Поэтому Москва этой зимой попытается повторить в Украине «второй Майдан».

Арестович предполагает, что Кремль может инициировать беспорядки в Украине в период с января по март. Новые протесты наряду с военными действиями в стране и провокациями на границе, по мнению Москвы, позволит ей выставить Украину перед Западом страной, которая не способна к самоуправлению, поэтому нуждается в помощи со стороны РФ.

Советник главы Офиса президента убежден, что западные страны встанут на защиту украинцев, кроме того, Владимир Зеленский настроен достаточно жестко в отношении попыток Кремля навязать «свою волю» Киеву.

Также Арестович ранее высказался о возможном вторжении армии РФ на украинскую территорию. По его мнению, решение Кремля о войне в Украине будет зависеть от исхода переговоров с Западом. Если Россия, США и НАТО не смогут договориться, уже после 14 января угроза полномасштабных военных действий с РФ станет более существенной.