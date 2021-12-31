Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Алексея Арестовича для Politeka.



По словам Арестовича, если Кремль и Запад не смогут договорить в течение двух недель, то после 14 января угроза вторжения России в Украину станет более существенной:



«Я не придерживаюсь мнения, что Путин будет обязательно вторгаться. Всё зависит от того, как пройдут переговоры. Вот сейчас был этот телефонный разговор с Байденом, а 10-13 января пройдут переговоры с США, НАТО и ОБСЕ».



По мнению советника Ермака, есть шансы, что Москва и Запад смогут договориться о «холодном мире» вместо «горячей войны». Но важно другое — сколько времени этот мир продлиться:



«Если договориться с Путиным не удастся, то с 14 января ситуация круто изменится. Возможность вторжения будет более реальной… Всё будет не просто горячим, а пылающим и раскаленным. Вторжение может случиться в любое время. Вот просто в любой момент после 13 января, когда завершатся переговоры».



Арестович также отметил один интересный момент, что последние три военные операции России начинались именно во время зимней Олимпиады. В этот раз она стартует 4 февраля 2022 года.

Напомним, ранее Арестович предупредил Россию, что её ждет в случае вторжения в Украину.