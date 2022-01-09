Своим мнением относительно происходящего в Казахстане поделился украинский журналист Роман Цымбалюк. В интервью Алексею Печию Цымбалюк рассказал, что казахские чиновники не могли себе представить, что в стране начнутся протесты.

Журналист, комментируя цены на газ, напомнил, что Казахстан – государство, которое занимается экспортом нефти и газа. Он добавил, что протесты из-за цены на голубое топливо происходят не впервые и Токаев и российской властью понимали, что «социальный взрыв» рано или поздно повторится и страну нужно будет «спасать», пишет «НБН».

В то же время казахские чиновники даже не подозревали, что в стране могут начаться протесты. Цымбалюк предположил, что они оказались не готовы к такому сценарию, поскольку за своим мышлением с миллиардами долларов не могут понять то, что их соотечественники, работая с утра до вечера, живут на 150 долларов.

По мнению Цымбалюка, в результате «социального взрыва» и ввода войск ОДКБ Токаев может стать «полноценным султаном» в Казахстане, по-настоящему отправив своего предшественника на отдых.

Отметим, что политолог РФ Аркадий Дубнов утверждает, что события в Казахстане связаны с борьбой кланов Назарбаева и Токаева. Кроме того, эксперт назвал местонахождение экс-президента Казахстана.