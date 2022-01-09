Глава департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко отмечает, что американский президент не может пойти на попятную в вопросе Украины и НАТО.

Политолог отмечает, что для лидера американцев решение этого вопроса является принципиальным, информирует «НБН» со ссылкой на «Факты».

Петренко отметил, что сейчас между Вашингтоном и Киевом достаточно хорошие отношение и, вероятно, лучший уровень коммуникации с США за все годы независимости Украины.

По словам эксперта, на Байдена оказывают давление в США, в частности республиканцы могут не простить главу государства, если он отступит от своих намерений в отношении Украины и Альянса.

Петренко напомнил, что в свое время Байден критиковал своего предшественника за слабость. Поэтому если Вашингтон примет условия Кремля, авторитет главы США пошатнется не только на мировой арене, но и в его стране.

Также республиканцы могут воспринять отказ главы государства Киеву по НАТО как предательство идеалов, которые Байден декларировал перед тем, как занять президентское кресло. В таком случае оппоненты нынешнего лидера США поспособствуют импичменту президента.

Отметим, что в Министерстве обороны США уже ответили на ультиматум России. Пентагон заявил, что Америка не собирается сокращать численность своих войск на территории стран Европы. Таким образом Вашингтон дал понять Кремлю, что он не принимает ультиматум руководства РФ.