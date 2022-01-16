Спикер главы РФ Дмитрий Песков традиционно сообщил журналистам, что Россия не имеет никакого отношения к кибератаке на сайты в Украине, которая случилась в ночь на 14 января.

Пресс-секретарь Путина заявил, что в мире много лжи, фейковых новостей и фальшивых обвинений, поэтому в Кремле будут отрицать свою причастность к этому инциденту, пока не найдутся доказательства вины РФ, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт The Hill.

Также в привычной манере спикер российского президента обвинил Украину. По словам Пескова, в России уже привыкли к тому, что они для украинцев виноваты во всем, даже в плохой погоде.

В то же время сотрудники Центра информационной безопасности, которые расследуют кибератаку на украинские сайты, сообщили, что они обнаружили след РФ.

Кроме того, замсекретаря СНБО Сергей Демедюк сообщил, что к этому делу также причастна хакерская группа, связанная с белоруской разведкой. Он сообщил, что вскоре Украина ощутит последствия таких разрушительных действий недругов.