Спикер главы России Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, подозреваемый в государственной измене, является одним из оппонентов нынешнего руководителя Украины.

Пресс-секретарь Путина отметил, что политическим противникам главы Украинского государства приходится не просто, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В то же время представитель Кремля утверждает, что судебное разбирательство по делу Порошенко и его приезд на родину – не те вопросы, которые внимательно отслеживали бы в Москве.

Комментируя возвращение лидера партии «Европейская солидарность» в Украину, Песков слукавил, попытавшись убедить общественность, что Россия не следит за событиями в украинской политике.

При этом в Москве состоялся брифинг, на котором спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова львиную долю высказываний посвятила украинским вопросам.

Украинский журналист Денис Казанский показал отрывки заявлений представителя дипломатического ведомства РФ. По его мнению, это брифинг подтверждает, что россияне живут происходящим в нашей стране.