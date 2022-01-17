Журналист на своем YouTube-канале опубликовал достаточно эмоциональное видео, в котором прокомментировал заявления спикера дипломатического ведомства России, львиная доля которых прозвучала в адрес Украинского государства.

Казанский заявил, что Захарова опозорилась с ложью об Украине во время брифинга в Москве, информирует «НБН».

Блогер не стал скрывать, что его поразили высказывания российского дипломата. Он пришел к выводу, что РФ «впала в психоз» из-за соседней страны, поскольку россияне полностью живут происходящим в Украинском государстве. Журналист отметил, что Москва полностью зациклена на событиях в Украине, абсолютно не вспоминая о проблемах в своей стране.

Казанский подчеркнул, что жители России «сошли с ума добровольно», массово помешавшись на новостях, политике, экономике и законах Украины.

Свои высказывания политический обозреватель сопроводил фрагментами брифинга, где Захарова делает заявления о политической ситуации в нашей стране, о развитии украинского языка, распространении свободы слова и взаимодействия Киева с оккупированным Донбассом.

Блогер обличил представителя дипведомства России во лжи, эмоционально задавшись вопросом, что «несет» спикер МИД РФ.

Украинец Мирослав Гай также указал на неправду в словах Захаровой о Зеленском. Волонтер потроллил представителя дипведомства России в соцсети.