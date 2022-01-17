Как информирует «НБН» со ссылкой на PAP, глава ведомства Павел Солох предупредил украинское государство, что нам нужно быть готовыми к полномасштабной агрессии со стороны Кремля, так как количество российских военных вблизи границы с Украиной продолжает расти.

Цитата из сообщения Солоха:

«Естественно, ситуация получается патовая. Необходимо быть готовыми к тому, о чем говорил министр обороны Великобритании. А он говорил о том, что в ближайшие дни Россия действительно может напасть на украинское государство».

В это же время он добавил, что в будущем может наблюдаться любой вариант вторжения на территорию Украины. По мнению главы Бюро нацбезопасности Польши, самым маловероятным сценарием является глобальное нападение, целью которого будет захват всей территории украинского государства. Хотя, по его словам, и этого полностью исключать тоже нельзя.

Павел Солох также добавил:

«Российская сторона, как и всегда ранее, в подобных ситуациях исследует собственные возможности, если смотреть с точки зрения дестабилизации ситуации в стране без кровопролития, без движения вооруженных сил».

Ране в США также сделали весьма резонансный шаг, который не может не заставить волноваться. В частности, власти Штатов обратились к своим гражданам с советом отложить поездки на территорию Украины из-за вероятности военного вторжения в нашу страну России.