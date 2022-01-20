Министерство здравоохранения представило свежие данные по эпидемии коронавируса в нашей стране за прошедшие 24 часа, передает «НБН» со ссылкой на официальный сайт здравоохранительного ведомства Украины.
На сегодня в нашей стране:
Подтвержденных случаев коронавируса – 3 799 382 (+ 18 479)
Активных случаев болезни – 128 757 (+ 13 902)
Случаев выздоровления – 3 571 782 (+ 4 446)
Летальных исходов – 98 843 (+ 131)
Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями – + 2 151
Проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435 (+ 61 642)
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в столице и регионах Украины:
г. Киев — 348 905 (+ 1 409)
Киевская область — 190 606 (+ 534)
Ивано-Франковская область — 139 287 (+ 2 777)
Львовская область — 231 004 (+ 1 440)
Хмельницкая область — 151 932 (+ 768)
Запорожская область — 184 494 (+ 230)
Винницкая область — 118 636 (+ 965)
Волынская область — 105 598 (+ 293)
Кировоградская область — 34 305 (+ 96)
Луганская область — 61 410 (+ 237)
Одесская область — 246 229 (+ 944)
Тернопольская область — 113 024 (+ 1 145)
Закарпатская область — 91 563 (+ 482)
Херсонская область — 80 546 (+ 191)
Полтавская область — 145 752 (+ 679)
Харьковская область — 251 750 (+ 931)
Донецкая область — 172 138 (+ 556)
Житомирская область — 144 464 (+820)
Сумская область — 137 673 (+ 1 137)
Днепропетровская область — 246 392 (+ 455)
Черниговская область — 97 625 (+ 406)
Черкасская область — 132 563 (+ 405)
Черновицкая область — 124 255 (+ 694)
Николаевская область — 117 672 (+ 216)
Ровенская область — 131 559 (+ 669)
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской области (+ 2 777), во Львовской области (+ 1 440), а также в Киеве (+ 1 409).
Ситуация с эпидемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, на сегодня следующая: зафиксировано случаев заболевания 334 944 188 (+ 2 057 689), случаев выздоровления 3 571 782 (+ 4 446), активных случаев болезни 325 845 091 (+ 2 048 281) и смертей 5 527 315(+ 4 962).
Наибольший показатель зараженных коронавирусом по-прежнему в таких странах:
США — 68 569 958
Индия — 38 218 773
Бразилия — 23 425 392
Великобритания — 15 610 069
Франция — 14 284 934
Россия — 10 716 397
Турция — 10 666 302
Италия — 9 219 391
Испания — 8 676 916
Германия — 8 361 262
Отметим, что иммунолог Борис Донской утверждает, что в нашей стране ожидается вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он объяснил, почему детям лучше продолжать обучение дистанционно.
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