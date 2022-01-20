Министерство здравоохранения представило свежие данные по эпидемии коронавируса в нашей стране за прошедшие 24 часа, передает «НБН» со ссылкой на официальный сайт здравоохранительного ведомства Украины.

На сегодня в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 3 799 382 (+ 18 479)

Активных случаев болезни – 128 757 (+ 13 902)

Случаев выздоровления – 3 571 782 (+ 4 446)

Летальных исходов – 98 843 (+ 131)

Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями – + 2 151

Проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435 (+ 61 642)

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в столице и регионах Украины:

г. Киев — 348 905 (+ 1 409)

Киевская область — 190 606 (+ 534)

Ивано-Франковская область — 139 287 (+ 2 777)

Львовская область — 231 004 (+ 1 440)

Хмельницкая область — 151 932 (+ 768)

Запорожская область — 184 494 (+ 230)

Винницкая область — 118 636 (+ 965)

Волынская область — 105 598 (+ 293)

Кировоградская область — 34 305 (+ 96)

Луганская область — 61 410 (+ 237)

Одесская область — 246 229 (+ 944)

Тернопольская область — 113 024 (+ 1 145)

Закарпатская область — 91 563 (+ 482)

Херсонская область — 80 546 (+ 191)

Полтавская область — 145 752 (+ 679)

Харьковская область — 251 750 (+ 931)

Донецкая область — 172 138 (+ 556)

Житомирская область — 144 464 (+820)

Сумская область — 137 673 (+ 1 137)

Днепропетровская область — 246 392 (+ 455)

Черниговская область — 97 625 (+ 406)

Черкасская область — 132 563 (+ 405)

Черновицкая область — 124 255 (+ 694)

Николаевская область — 117 672 (+ 216)

Ровенская область — 131 559 (+ 669)

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Ивано-Франковской области (+ 2 777), во Львовской области (+ 1 440), а также в Киеве (+ 1 409).

Ситуация с эпидемией в мире, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, на сегодня следующая: зафиксировано случаев заболевания 334 944 188 (+ 2 057 689), случаев выздоровления 3 571 782 (+ 4 446), активных случаев болезни 325 845 091 (+ 2 048 281) и смертей 5 527 315(+ 4 962).

Наибольший показатель зараженных коронавирусом по-прежнему в таких странах:

США — 68 569 958

Индия — 38 218 773

Бразилия — 23 425 392

Великобритания — 15 610 069

Франция — 14 284 934

Россия — 10 716 397

Турция — 10 666 302

Италия — 9 219 391

Испания — 8 676 916

Германия — 8 361 262

Отметим, что иммунолог Борис Донской утверждает, что в нашей стране ожидается вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон». Он объяснил, почему детям лучше продолжать обучение дистанционно.