Журналисты Bloomberg утверждают, что глава КНР Си Цзиньпин мог обратиться с просьбой к лидеру россиян Владимиру Путину не начинать полномасштабные военные действия с Украиной в феврале.

По их мнению, президент Китая не хочет, чтобы война РФ с соседним государством «затмила» зимние Олимпийские игры, которые начнутся 4 февраля и продлятся больше двух недель, информирует «НБН».

В Пекине считают, что глава Кремля вторжением в Украину создаст глобальный кризис безопасности для Запада, чем «затмит великое событие» для их страны. Китай потратил миллиарды долларов на организацию и проведение крупнейших международных спортивных соревнований, поэтому для руководства КНР важно, чтобы они состоялись.

Два собеседника агентства сообщили, что Москва может вместо большой войны в середине следующего месяца осуществить кибератаки на Украинское государство и предпринять попытки дестабилизировать в нем ситуацию.

Также на принятие решения о войне с соседней страной влияют люди из близкого окружения Путина. Оппозиционер РФ Гарри Каспаров сообщил, кто способен внести коррективы в военные планы главы Кремля.