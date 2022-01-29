Представитель ОПЗЖ Наталья Королевская, выступая у главного микрофона, на фоне возможно вторжения армии страны-агрессора в нашу страну призвала украинское руководство ускорить переговоры с Кремлем и начать выполнение соглашений «Минска».

Притула перебил политика, напомнив, что сейчас под домашним арестом находится глава ее политической силы Виктор Медведчук, который зарабатывал таким образом, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Диалог.UA».

Шоумен упрекнул нардепа в том, что у нее нет совести по отношению к украинцам. Также он подчеркнул, что будет перебивать Королевскую, акцентировав внимание на том, что у «коллаборантов нет гендера и к ним уважения нет».

Притула раскритиковал и ведущего шоу. Его возмутило то, что Шустер постоянно приглашает в свою программу пророссийских политиков. Телеведущий посоветовал коллеге подключить к эфиру Медведчука, которому, по мнению Притулы, «скучно» дома.

Также Притула резко высказался о Снежане Егоровой. Актриса, которая публично призналась в поддержке президента РФ, опубликовала юмористичный ролик с участием шоумена в парламенте, обвинив его в употреблении наркотических веществ.