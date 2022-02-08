Издание Financial Times, ссылаясь на анонимные французские источники, сообщило о том, что лидеры государств договорились о мерах снижения напряженности вокруг Украинского государства.

В частности, журналисты узнали, что Путин пошел на «уступки», пообещав Макрону забрать свои войска с белорусской территории после учений в этом месяце и не предпринимать никаких новых военных решений.

В то же время в Москве ожидают одобрения «сделки» Путина и Макрона Европой и Соединенными Штатами Америки, информирует «НБН» .

В ходе переговоров с главой Франции российский президент обещал не предпринимать военные инициативы и вести широкий диалог относительно развертывания его военных подразделений.

Собеседники издания сообщили, что главы государств намеренны еще встречаться в будущем, чтобы договориться в вопросах коллективной безопасности.

При этом в Москве остались неудовлетворенными от результатов переговоров, поскольку парижские предложения «не полностью развеяли опасения Кремля». Песков утверждает, что эти темы должны одобрить союзники официального Парижа из ЕС и НАТО, а в первую очередь Америка.

Отметим, что в Сети показали первые кадры встречи Путина с Макроном. Глава России обратился на «ты» к своему французскому коллеге и посадил его за очень длинный стол.