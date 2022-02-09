Журналисты «24 канала» отправили в Аппарат ВРУ соответствующий запрос, из которого узнали, сколько денег получили лидеры политических сил за работу в первый месяц этого года.

Самую большую зарплату получил оппозиционер, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Бывшему президенту начислили 33,5 тысячи гривен. Самым «бедным» оказался Юрий Бойко, член «ОПЗЖ», его зарплата составила 19,5 тысячи.

Начислили зарплату в размере 24,6 тысячи гривен даже пророссийскому политику от политической силы «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку, который вообще не выходил на работу из-за домашнего ареста.

Зарплата лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко за январь составила почти 30 тысяч гривен.

Отметим, что народные избранники собирались уйти на каникулы до 15 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Верховной Раде.

Против дополнительного отдыха для нардепов выступил экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков. Он назвал вескую причину для отказа от каникул для депутатов Рады.