Соответствующая информация появилась на официальном сайте российской Госдумы. Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты незамедлительно отправят обращение Путину для рассмотрения вопроса о признании «ЛДНР» как «самостоятельных, суверенных и независимых государств», информирует «НБН».

Традиционно Володин обвинил Украину в том, что она не соблюдает соглашения «Минска», из-за чего Москва должна поддержать и помочь «соотечественникам» в «ДНР» и «ЛНР». Он добавил, что признание Россией «республик» Донбасса якобы обеспечит защиту их жителям от внешних угроз и укрепит мир в соответствии с принципами, задокументированными в Уставе ООН.

В постановлении Думы сказано, что депутаты РФ поддерживают жителей ОРДЛО, которые хотят говорить и писать на русском языке, а также выражают несогласие с политикой официального Киева, которая нарушает их права и свободы.

В документе Госдума напомнила, что с 2014 года «ЛДНР» страдают от боевых действий на Донбассе, миллионы жителей стали беженцами, а украинское руководство устроило «экономическую блокаду» этого региона, перестав начислять пенсии и социальные пособия. Депутаты сравнили политику Киева по ОРДЛО с «геноцидом собственного народа» и призвали Путина принять решение о признании незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях.

Отметим, что в Telegram-канале First появились результаты голосования Госдумы РФ. Проект постановления о признании «ЛДНР» поддержали 78% депутатов.

О вынесении документов о признании «республик» Донбасса на пленарное заседание Совета ГД стало известно в понедельник, 14 февраля. Один из проектов внесли в Думу депутаты от «КПРФ».