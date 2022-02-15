Пресс-секретарь главы Кремля призвал «не забегать вперед» с вопросом признания «независимости» самопровозглашенных «ЛДНР», поскольку руководство страны не приняло никаких решений по этому поводу, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Россия».

Песков отметил, что эта тема очень актуальна в общественном мнении, поэтому все проявляют интерес к происходящему на Донбассе. Спикер Путина считает, что для россиян важен вопрос признания «республик» на Востоке Украины.

В очередной раз представитель Кремля заговорил о том, что РФ остается сторонницей комплекса мер «Минска» и Москва хочет, чтобы соответствующие договоренности были выполнены как можно скорее в той последовательности, которая прописана в документе.

На намерение России признать «независимость ЛДНР» отреагировали в МИД Украины. Глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба напомнил, что признание страной-агрессором боевиков Донбасса будет означать выход Москвы из соглашений «Минска».