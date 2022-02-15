На странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook появился брифинг руководителя ведомства Дмитрия Кулебы. Министр оперативно отреагировал на намерение Российской Федерации официально признать «ДНР» и «ЛНР», информирует «НБН».

Глава МИД Украины подчеркнул, что если Кремль решится признать «республики» Донбасса как «независимые государства», это будет означать выход страны-агрессора из договоренностей Минска де-юре и де-факто.

Кулеба сообщил, что официальный Киев предупредил своих партнеров о намерениях Кремля и добавил, что позиция украинского руководства относительно ОРДЛО остается неизменной.

Сегодня, 15 февраля, российская Госдума поддержала документ о признании псевдореспублик Донбасса. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что соответствующее обращение будет незамедлительно отправлено Владимиру Путину на рассмотрение.