Подробную информацию о пандемии коронавируса предоставил Минздрав Украины на своей Facebook-странице, информирует «НБН». Обновленная ковид-статистика показала, что за прошедшие сутки, 16 февраля, в нашей стране ситуация с эпидемией следующая:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 637 260 (+ 33 330)

Активных случаев болезни – 666 681 (+ 5 630)

Случаев выздоровления – 3 866 755 (+ 27 441)

Летальных исходов – 103 824 (+ 259)

Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 сообщила о ситуации с коронавирусом в мире:

Случаев заболевания — 414 458 467 (+ 662 020)

Случаев выздоровления — 3 866 755 (+ 27 441)

Активных случаев болезни — 404 779 814 (+ 630 250)

Смертей — 5 811 898 (+ 4 329)

Топ-10 стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусной инфекцией от начала эпидемии:

США — 78 172 926

Индия — 42 754 315

Бразилия — 27 819 996

Франция — 22 130 264

Великобритания — 18 575 733

Россия — 14 445 698

Турция — 13 173 859

Германия — 13 093 881

Италия — 12 265 343

Испания — 10 744 394

Комментируя ситуацию с количеством инфицированных коронавирусом в Украине, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, планирует ли руководство страны вводить локдаун во время вспышки «Омикрона». Также он рассказал при каком условии украинцы смогут забыть о карантине.