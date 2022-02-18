Журналисты обнаружили, что пророссийский депутат владеет поместьем и большим земельным участком в поселке Симеиз на южном берегу оккупированного РФ полуострова, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Как оказалось, семья народного избранника приобретала имущество в Крыму не только в 2013 году, но и после захвата полуострова, оформляя недвижимость по законам страны-агрессора.

Пророссийский политик находится в рейтинге самых богатых людей нашей страны и не скрывает, что переписал свое имущество на родственников. Девять лет назад компания «Спорт-тур» семьи кума главы Кремля продала здание и часть земли близким Шуфрича за 3 300 000 гривен, сделав им скидку более чем на 2 000 000 гривен. Позже покупатели доплатили еще 11 000 000 гривен за недострой площадью 4500 квадратных метров.

В расследовании СМИ сказано, что депутат стал крымским соседом подозреваемого в госизмене Медведчука: он подпустил Шуфрича вплотную к своей вилле, которую скрывает от чужих глаз за высоким забором.

Всего в полутора десятках километров от недвижимости украинских нардепов находятся дачи лидера россиян Владимира Путина, экс-президента России Дмитрия Медведева и главы ФСБ РФ Александра Бортникова.

Отметим, что сейчас многие коллеги Шуфрича из «ОПЗЖ» на фоне сообщений об угрозе вторжения армии РФ в Украину выехали за границу. Бегство пророссийских депутатов удивило Дениса Казанского. Журналист выразил свое мнение о странном поведении политиков.