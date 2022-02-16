На своей странице в Facebook журналист опубликовал список народных избранников, которые выехали за границу, опасаясь наступления военных страны-оккупанта, информирует «НБН».

Казанский заметил, что российские солдаты еще не вторглись в Украину, но людей Виктора Медведчука уже «разметало» по территории Европы. Он отметил, что депутаты, которые с 2014 года называли Российскую Федерацию другом, партнером и братской страной, внезапно «ломанулись» из своего дома при появлении слухом о возможном нападении россиян.

Журналист удивлен, что представители «ОПЗЖ» восемь лет рассказывали о «русофобах и радикалах» в украинском руководстве, но стали спасаться бегством не от них, а от «дружественного» народа. Казанский считает странным, что пророссийские нардепы больше боятся «антифашистов» из РФ, чем «фашистов» в Украине.

Блогер обратил внимание на любопытный факт: единственным из «ОПЗЖ», кто поехал в Беларусь, стал Олег Волошин, его коллеги сбежали в «загнивающие» страны Североатлантического Альянса. Годами нардепы убеждали, что Украине не нужна интеграция в НАТО, но при «первом шухере» они вылетели на европейскую территорию.

Казанский не сомневаются, что пророссийские политики все равно вернутся в Украину и будут старательно демонстрировать, что ничего не произошло.

Отметим, что член «ОПЗЖ» Илья Кива, который сейчас находится в Испании, записал видеообращение к лидеру украинцев Владимиру Зеленскому. Скандальный депутат объяснил, почему он не намерен возвращаться на родину.